Neuregelung der Förderung für Studierende

Zusätzlich zur jährlichen Unterstützung von 150,- Euro erhält jede studierende Person mit Hauptwohnsitz in Frastanz 50,- Euro für das „Klimaticket V Mobil Jugend“ pro Jahr.

Das "Klimaticket Österreich" wird mit 100 Euro pro Jahr gefördert. Die Förderrichtlinien für Studierende mit Hauptwohnsitz in Frastanz sind seit 2012 unverändert. Konkret bedeutete dies bisher eine finanzielle Unterstützung von 150 Euro pro Kalenderjahr. Um auf die steigenden Lebenserhaltungskosten zu reagieren und gleichzeitig einen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele zu leisten, wurden diese durch den Gemeindevorstand aktualisiert.

Alle Studierenden , welche die Förderkriterien erfüllen, profitieren mit Inkrafttreten der neuen Förderrichtlinie am 1.7.2022 von der Entscheidung des Gemeindevorstandes. Neben der bisher bestehenden jährlichen Grundförderung von 150 Euro, wird eine Unterstützung bei der Anschaffung einer Jahreskarte für die öffentlichen Verkehrsmittel ausbezahlt. Das „Klimaticket V Mobil Jugend“ wird mit zusätzlich 50 Euro jährlich gefördert, das „Klimaticket Österreich“ mit 100 Euro pro Jahr.

Die Förderung wird nach Vorlage der benötigten Unterlagen in der Buchhaltung des Rathauses Frastanz bar ausbezahlt. Die Beantragung der Studienbeihilfe ist außerdem auch per E-Mail möglich. Dazu senden Sie bitte die nötigen Unterlagen, sowie Ihre Bankverbindung (IBAN und BIC) an buchhaltung@frastanz.at.