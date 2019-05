Neun Topstars vom Götzner Meeting sind schnell unterwegs

Neun Topstars vom 45. Götzner Hypomeeting sind schon in der Leichtathletik-Metropole Vorarlbergs vor Ort und konnten die von der Montfort-Garage in Götzis zur Verfügung gestellten Pkw in Empfang nehmen.

Vierfach-Champion und Vorjahressieger Damian Warner (Can/29), Erica Bougard (US/25), Annie Kunz (US/26), Victor Lindon (Grn), Devon Williams, Tim Erhart, Halverson Allison, Chari Hawkins und Lindsay Schwartz werden noch vor dem Start am Samstag separate Trainingseinheiten im Mösle absolvieren und sich gezielt auf dieses Spektakel vorbereiten.