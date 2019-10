Neun Lieblingssongs zum Siebziger

Michael Köhlmeier begeisterte im Musikladen bei Live-Präsentation seiner neuen LP

FELDKIRCH Glücklich kann sich schätzen, wer noch einen Schallplattenspieler hat. Der Vorarlberger Schriftsteller und Liedermacher Michael Köhlmeier feiert heuer am 15. Oktober seinen Siebziger. Aus den siebziger Jahren stammt auch das letzte auf Vinyl erschienene Album des Künstlers. Zur gebührenden Feier des Siebzigers hat ihm Verleger Georg Hoanzl nun eine Schallplatte mit ausgewählten Songs aus Köhlmeiers Schaffensperiode Anfang der 2000er Jahre geschenkt, einer Zeit, als Köhlmeier nach langer Pause wieder erfolgreich begonnen hatte, auch musikalisch aktiv zu werden. Die neun Songs dieser LP präsentierte Köhlmeier nun live im Feldkircher Musikladen.

Köhlmeiers schöne Folksongs und Balladen wie „Mine alte schua“ und „Harry LaMotta“ gingen bei den Gästen im Musikladen unter die Haut. Auch wer den Schriftsteller bisher nur aus Büchern kannte, wurde von den Liedzeilen in vorarlbergischer Mundart ergriffen. Zum Musikladen verbindet Köhlmeier eine alte Freundschaft mit dessen Gründer Josef Ess , der 2008 verstorben ist. Daher wurde für die Präsentation diese Location gewählt.

Im randvollen Musikladen sprach Charlie Müllner von einer großen Ehre, in den kleinen Räumen des Musikladens Köhlmeier begrüßen zu dürfen und erzählte eine Geschichte. Damals, als er am tristen Allerheiligen einmal weg musste aus dem grauen Vorarlberg. Als sein Weg mit einem klapprigen Fischkutter auf eine einsame asiatische Insel führte, wo er am Strand von Köhlmeiers und Bilgeris „Oho Vorarlberg“ überrascht wurde.