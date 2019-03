Neuland unter den Sandalen: Ein Benediktiner auf dem Jakobsweg

Pater Christoph Müller ließ die Besucher in die Faszination des Jakobsweges eintauchen

Ora et Labora – das sind zwei wichtige Bestandteile der benediktinischen Ordensfrömmigkeit. Bei Pater Christoph aus dem Kloster Einsiedeln in der Schweiz kommt eine dritte hinzu: das Pilgern. „Dass ich damals den Schritt ins Internat des berühmten Wallfahrtsortes Einsiedeln tat, hatte allein mit meiner Faszination für afrikanische Wildtiere zu tun. Ich wollte Missionar werden und unter Löwen und Giraffen leben. Das ging aber nicht ohne Abitur. So kam ich ans Gymnasium des Klosters Einsiedeln“, erzählt Müller. Den Wallfahrtsbetrieb nahm er dabei in Kauf. Er störte nicht, war aber auch nicht seine Welt. In Einsiedeln wohnte ein Ehepaar, dem der Jakobsweg viel bedeutete. Eines Tages gingen sie zum frisch gewählten Abt Martin und schlugen vor, dass einer der Mönche mit ihnen eine Reise zu den französischen Abteien unternehmen sollte, um ihm nachher darüber zu berichten. Abt Martin fand die Idee gut, und Pater Christoph war der Auserwählte.