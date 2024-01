Neujahrswünsche durch die Sternsinger

Bludenz. Die Sternsinger ziehen in diesen Tagen wieder durch Bludenz. Der Bürgermeister Simon Tschann überbrachte die Neujahrswünsche persönlich.

Traditionsgemäß ziehen diese Woche auch 2024 die Sternsinger durch Bludenz und überbringen Neujahrswünsche an alle Bürger*innen. Bürgermeister Simon Tschann schlüpfte selbst in die Rolle des Caspar, um gemeinsam mit den Sternsinger*innen den Rathausmitarbeiter*innen, aber auch zahlreichen Bürger*innen sowie in Geschäften der Innenstadt, persönlich einen gesegneten Start ins neue Jahr zu wünschen.