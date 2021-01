Neujahrswünsche mit Maske und Abstand

Bludenz. Auch in diesem Jahr statteten die Sternsinger dem Rathaus Bludenz einen Besuch ab. Mit Abstand und Maske überbrachten sie Bürgermeister Simon Tschann und den Mitarbeiterinnen den Segen für das Jahr 2021.

Wie schon so manches zuvor, fiel auch der Besuch der Sternsinger aufgrund von Corona dieses Mal ein wenig anders aus. So musste heuer etwa auf das Singen verzichtet werden und auch ein Betreten des Amtsgebäudes war für Caspar, Melchior und Balthasar nicht erlaubt. Nichtsdestotrotz ließen es sich die Hl. Dreikönige nicht nehmen, der Rathausmannschaft auch 2021 den Segensgruß zu überbringen. Mit Maske und Abstand wünschten die Sternsinger, die in Begleitung von Kaplan Mathias Bitsche erschienen waren, allen einen gelungenen Start ins neue Jahr.