Neujahrswünsche mit Abstand überbracht

Bludenz. Ganz traditionell in der ersten Jännerwoche sind auch in diesem Jahr wieder die Sternsinger in Bludenz unterwegs.

Auch Bürgermeister Simon Tschann überbrachte als Caspar Neujahrswünsche.

Wie schon im vergangenen Jahr, fiel auch heuer der Besuch der Sternsinger aufgrund von Corona ein wenig anders aus. Gesungen werden durfte nur unter freiem Himmel. Aber davon ließen sich die Segensbringer nicht abhalten und statteten verschiedenen Bludenzer Geschäften und Institutionen wie etwa dem Betreuten Wohnen oder dem Tourismusbüro einen Besuch ab. Natürlich ließ es sich Bürgermeister Simon Tschann auch nicht nehmen, den Rathausmitarbeiter*innen einen gesegneten Start ins neue Jahr zu überbringen und machte mit seiner Gruppe Halt vor dem Amtsgebäude.

„Mir ist es sehr wichtig, an solchen Traditionen festzuhalten und diese bewusst zu leben. Die Botschaft der Sternsinger ist in unserer schnelllebigen Zeit eine tolle Gelegenheit, sich auf das zu fokussieren, was im Leben wirklich zählt – das Miteinander“, lobt Bürgermeister Simon Tschann das Engagement der Sternsinger.