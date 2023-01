Neujahrswünsche in Bludenz überbracht

Bludenz. Dass das neue Jahr im Bludenzer Rathaus mit den Glück- und Segenswünschen der Sternsinger*innen beginnt, hat eine lange Tradition.

Insgesamt 80 Bludenzer Kinder und Jugendliche sind dieser Tage in ganz Bludenz im Dienst der guten Sache unterwegs und besuchen nicht nur die Haushalte, sondern auch Geschäfte und Institutionen wie etwa das Betreute Wohnen, die SeneCura, die Bundespolizei oder die Bezirkshauptmannschaft Bludenz. Unterstützt werden diese von zwei Erwachsenengruppen. Eine davon, bestehend aus der Gemeindeleiterin der Pfarre Herz Mariae, Sabrina Wachter, Stadträtin Andrea Mallitsch, Magdalena Wachter und Kaplan Mathias Bitsche überbrachte die Segenswünsche im Rathaus Bludenz. „Ich freue mich sehr, im Rahmen der Sternsingeraktion Friede in die Bludenzer Haushalte, Geschäfte und Institutionen tragen zu dürfen, besonders der Besuch in der SeneCura hat mich persönlich sehr bewegt.“, unterstreicht Stadträtin Andrea Mallitsch die Wichtigkeit der Aktion. Die Stadt Bludenz unterstützte die Aktion mit einer Geldspende.

Rund 85.000 Kinder und Jugendliche sind in diesen Tagen wieder in ganz Österreich unterwegs. Verkleidet als Kaspar, Melchior und Balthasar sammeln sie Spenden für Projekte in Afrika, Asien und Lateinamerika. Nach zwei Jahren Pandemie findet die Sternsingeraktion heuer das erste Mal wieder ohne Einschränkungen statt. Insgesamt 500 Projekte in 19 Ländern werden von der diesjährigen Sternsingeraktion finanziert. Auch heuer sind die Sternsinger*innen zudem auch online „unterwegs“. Unter www.dka.at/sternsingen kann ein digitaler Segensgruß verschickt und auch online eine Spende getätigt werden.