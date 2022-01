Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen

Die Vierschanzentournee ist an ihrer zweiten Station angekommen - Garmisch-Partenkirchen. Allerdings ohne Stefan Kraft, der die Qualifikation verpasste.

Das Abschneiden der Österreicher in der Qualifikation für das Neujahrs-Skispringen in Garmisch-Partenkirchen ist aus ÖSV-Sicht im Zeichen des Ausscheidens von Stefan Kraft gestanden, der nur 59. wurde und damit nicht für den Hauptbewerb am Samstag qualifiziert ist.