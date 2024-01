Neujahrsfeier der Kummenberg-Löwen

Kürzlich feierten die Mitglieder des Lions Club Rheintal – amKumma ihren Neujahrsempfang im Junker-Jonas-Schlössle.

Mit Schwung ins neue Jahr

2024 ist erneut ein Jahr, das mit vielen Aktionen zur Unterstützung bedürftiger Menschen gefüllt sein wird. Zu diesem Anlass gaben auch die 20 Superar-Kinder unter der Leitung des Musikpädagogen Jakob Peböck und Chorleiterin Victoria Türtscher ein begeisterndes Minikonzert. In roten Superar-Shirts performten sie mehrere Lieder in unterschiedlichen Sprachen – von Englisch bis Ukrainisch – was ihnen großen Applaus einbrachte. Als Duo-Einlage brachten die beiden Chorleiter Songs über das „körig-si“ und das „Klapprädle“ als trendiges Fortbewegungsmittel. An diesem besonderen Abend waren die Bürgermeister Manfred Böhmwalder, Rainer Siegele, LAbg. Clemens Ender und seine Frau Barbara, Unternehmer Günter Vonblon und seine Frau Rosa Maria, Steuerberaterin Caroline Ender mit Ehmann Andreas, Clubsekretärin Gaby Drexel, Musiktheater-Präsidentin Margit Hinterholzer sowie Maria Ellensohn-Schmid mit Egon Schmid uv.a. anwesend.