Neujahrsempfang mit Kinderstimmen von Superar

Der Lions Club Rheintal - amKumma unterstützt Superar Vorarlberg, eine Initiative, die jungen Menschen unabhängig von deren sozialer Herkunft einen kostenlosen Musikunterricht ermöglichen will.

Der Neujahrsempfang des Lions Club Rheintal amKumma ging kürzlich im Junker-Jonas-Schlössle über die Bühne. Im dem von Floristin Yvonne Amann-Maier ansprechend dekorierten Saal trafen sich Mitglieder der caritativen Vereinigung zum Auftakt eines neuen Jahres, in dem wieder zahlreiche Aktivitäten zur Lukrierung von Spenden für im Not geratene Mitbürger:innen anstehen. Anlässlich des Empfangs brachten 20 Superar-Kids mit Musikpädagoge Jakob Peböck und Gesangslehrerin und Chorleiterin Victoria Türtscher ein Minikonzert dar. Die Begeisterung der jungen Musiker und Musikerinnen war deutlich zu hören. Mit roten Mützen und viel Engagement gaben sie mehrere Lieder zum Besten und erhielten großen Applaus. Präsident Harald Schwarzer bedankte sich herzlich bei den beiden Chorleiter:innen: Victoria Türtscher ist Leiterin des Superar Jugendchors Bregenz und – zusammen mit Birgit Plankel und Jakob Peböck – des Landeskinderchors. Jakob Peböck ist Musiklehrer an mehreren Schulen, Mitglied des Festspielchors und tritt mit Victoria Türtscher auch als Duo “Sunny Side Up” auf. Als Überraschungseinlage brachten die beiden Chorleiter einen Song über “Zwei kleine Vorarlberger” und ihre Reise mit dem Railjet bei der “oh Magnus und Johannes vom Ländle in die große Stadt” humorvoll besungen wurden, auf die Bühne.

Großes Konzert im März

Die Kummenberg-Löwen unterstützen den Superar-Chor bereits mehrere Jahre, wie Clubmitglied und Superar-Patin Daniela Fessler berichtet. Superar (deutsch: Grenzen überwinden) ist ein österreichweiter Verein, der Kindern und Jugendlichen in sieben europäischen Ländern kostenlosen Zugang zum Musikunterricht gewährt. Superar arbeitet mit professionellen Musiker:innen und bietet Kindern und Jugendlichen kostenlosen Zugang zu kultureller Förderung. So erreicht die vielschichtige positive Wirkung von Musik Kinder und Jugendliche unabhängig von ihrem kulturellen, religiösen, sprachlichen und ökonomischen Hintergrund. Insgesamt arbeitet Superar in Vorarlberg mit 500 Kindern und wird am 21.03.2023 anlässlich des 10-Jahres-Jubiläums ein großes Konzert in der Kulturbühne AMBACH (freier Eintritt, Spenden erbeten) geben.