Neugier, Kreativität und Optimismus fördern

Die HTL Dornbirn erhielt kürzlich die MINT-Zertifizierung.

Der MINT-Arbeitsmarkt boomt und somit steckt in der Vermittlung dieser Kompetenzen eine große berufliche und persönliche Chance für junge Frauen und Männer. „Nicht zuletzt stellt MINT aber auch eine positive Grundeinstellung dar: Neugier, Kreativität, Optimismus und Freude sollen in Zusammenhang mit Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften gefördert werden“, so Lenz. Und weiter: „Unterricht kann und soll einen wesentlichen Beitrag zur Steigerung des Interesses an Naturwissenschaften und Technik leisten.“