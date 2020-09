NEUES ZUM SCHULSTART IN SCHWARZACH

Digitalisierung des Schulunterrichts

Im Zuge der Sitzung vom 15. Juli 2020 hat die Gemeindevertretung den Beschluss gefasst, dass die alten Kreidetafeln, sowohl in der Volksschule als auch in der Mittelschule gegen moderne digitale Tafeln ausgetauscht werden. Die Mitglieder der Gemeindevertretung sind überzeugt, damit ein wichtiges Zeichen für eine moderne schulische Erziehung unserer Kinder zu setzen. Rechtzeitig zum Schulbeginn wurden somit insgesamt 10 Klassen – verteilt über die Volks- und Mittelschule – mit digitalen Tafeln ausgestattet und gleichzeitig sind die Klassenräume saniert worden. Die restlichen Schultafeln werden für das kommende Jahr budgetiert und umgesetzt. So leistet die Gemeinde Schwarzach einen wichtigen Beitrag zu einem modernen Unterricht – für unsere Kinder.