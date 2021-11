Neues Wohnquartier in Koblach Kutzen

Gemeinsam mit der Firma Gartenland und der Wohnbauselbsthilfe plant die Gemeinde Koblach 65 neue Wohnungen.

Koblach . In Koblach Kutzen ist dabei ein Gemeinschaftsprojekt mit der Firma Gartenland und der Wohnbauselbsthilfe geplant und es sollen gesamt 65 Wohneinheiten, bestehend aus Eigentumswohnungen, Miet- und Mietkaufwohnungen, sowie eine Kleinkinderbetreuungsstätte und ein Gewerberaum, aufgeteilt in 5 Gebäude entstehen.

Josef Jenny, Projektleiter der Wohnbauselbsthilfe, konnte das Projekt Kutzen kürzlich der Koblacher Gemeindevertretung anhand verschiedenster Lage- und Ansichtspläne und der Grobkostenschätzung präsentieren. Entstehen sollen 41 Eigentumswohnungen (Gartenland) sowie 24 Miet- und Mietkaufwohnungen der Wohnbauselbsthilfe, welche in zwei Gebäuden aufgeteilt sein werden. Dazu werden eine gemeinsame Tiefgarage und Autoabstellplätze im Freien errichtet. Die vordere Baureihe, zur Landesstraße hin, soll 3-geschossig ausgeführt, die Fassade mit Holz verkleidet werden und auf Wunsch der Gemeinde soll es eine öffentliche Durchwegung geben.

Neben den Wohneinheiten ist beim Projekt Kutzen auch ein Gewerberaum für eine Bäckerei oder ein Cafe, deren Verpachtung über die Gemeinde erfolgt, sowie eine Kinderbetreuung vorgesehen. Dazu soll vorerst mit einer Gruppe gestartet werden, wobei abhängig von der Gesamtentwicklung bzw. Notwendigkeit in der Gemeinde auf bis zu drei Gruppen aufgestockt werden könnte. Für die Kinderbetreuung ist weiters ein eigener, eingezäunter Spielbereich mit einer Grünfläche von rund 430 Quadratmetern vorgesehen.

Für das gesamte Projekt ist weiters die Errichtung einer Müllsammelstelle beabsichtigt und sämtliche Abfallfraktionen, inkl. Papier und Biomüll, sollen in acht Unterflurcontainern gesammelt und getrennt entsorgt werden. Abgeklärt wird noch der Bau einer PV bzw. Solaranlage und für die Verkehrssicherheit ist an der Landstraße eine Querungshilfe (Verschwenkung) geplant.

Die Gemeinde Koblach wird sich am Projekt Kutzen beteiligen und dazu das gesamte Erdgeschoss im Haus A mit der Gewerbefläche und der Kinderbetreuung erwerben. Die Gemeinde ist dabei in diesem Bereich selbst Bauherr beim Innenausbau und hat die Möglichkeit der flexiblen Gestaltung. Dazu wird in weiterer Folge die Pflege und Wartung der öffentlichen Flächen bei der Gemeinde liegen und auch die Kosten für die Einbauten der Unterflurcontainern bei der Müllsammelstelle übernimmt die Gemeinde. Die Kosten für die Gemeinde für das Projekt Kutzen werden dabei mit rund 1.900.000 Euro beziffert, wobei nochmals 160.000 Euro für die Querungshilfe dazukommen werden.