Neues Werben um Stars in der Leichtathletikszene

Mehr als tausend Volksschüler aus ganz Vorarlberg messen sich bei der Kids Athletic Challenge.

Um bereits Kinder im Volksschulalter für sportliche Aktivitäten und insbesondere für die Leichtathletik zu begeistern, hat das Hypomeeting Götzis gemeinsam mit dem Schulsportreferat der Bildungsdirektion Vorarlberg eine Challenge für die 1.-4. Schulstufe kreiert. Ziel der „Kids‘ Athletics Challenge“ ist es, in drei Disziplinen so viele Punkte wie möglich zu erzielen: Ballwurf aus dem Kniestand, Dreisprung aus dem Stand und Frequenzlauf. Diese drei Disziplinen können aufgrund ihrer Einfachheit praktisch überall und jederzeit durchgeführt werden. „Die Grundelemente vieler Sportarten den Kindern in den Volksschulen näher zu bringen, ist uns ein großes Anliegen“, sagt Landesschulsportreferent Christoph Neyer. Ergebnisse können beim bis zum 31. März laufend eingereicht und verbessert werden.

Da die Challenge ein Klassenbewerb ist, geht es auch um die Stärkung des Teamgeistes. Die jeweils besten fünf Mannschaften aus den zwei Altersklassen (1./2 Klasse und 3./4. Klasse Volksschule) qualifizieren sich für das große Finale am 24. Mai 2023 in der Flanierzone Am Garnmarkt in Götzis. Dort werden die Klassen-Teams gemeinsam mit den Top-Stars des Leichtathletik-Mehrkampfs die Bewerbe absolvieren.