Neues, völlig unbekanntes Virus in Brasilien entdeckt.

Ein Team aus internationalen Wissenschaftlern hat in Brasilien einen neuen unbekannten Virus entdeckt. Das Besondere: Das Virus besteht fast ausschließlich aus völlig unbekanntem Erbgut.

Die Forscher veröffentlichten ihre Erkenntnisse auf der Wissenschaftsseite "biorxiv.org" - und bezeichnen dort ihre Entdeckung als "mysteriös". Der Studie zufolge wurde das Virus in einem künstlichen See in Brasilien entdeckt. Dort hatte es eine Amöbe infiziert.