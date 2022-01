Neues Viertel und Tunnelspinne

In Feldkirch wird derzeit ordentlich gebaut. Neben den Vorarbeiten für den Stadttunnel nimmt auch das Projekt Bahnhofcity immer mehr Gestalt an.

Vergangene Woche wurde die neue zweistöckige Tiefgarage mit insgesamt zwölf Metern Tiefe und 370 Stellplätzen eröffnet. „Die Bahnhofcity ist ein Projekt, das über ein Jahrzehnt in Planung war. Sie zieht sich vom Jahnplatz bis zum Bahnhof. Sie ist als modernes Pendant zur Altstadt ein gelungenes Projekt“, erklärt Bürgermeister Wolfgang Matt (ÖVP) am Dienstagabend bei Vorarlberg LIVE. Die Tiefgarage spiele eine zentrale Rolle, denn sie führe mittels Tunnel direkt an die Bahngleise.