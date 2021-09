Neues Veranstaltungsformat #meinung

Bestsellerautorin Nena Schink und Univ-Prof. Peter Bußjäger stellten sich am Donnerstag den Fragen und Antworten des Publikums beim Unternehmertreff des Wirtschaftsbundes bei der Vorstellung des neuen Veranstaltungsformats #meinung.

Ich bin nicht grün - ein Plädoyer für Freiheit

So heißt der Titel des neuen Buchs der Journalistin und Bestsellerautorin Nena Schink. 1992 in Düsseldorf geboren ist sie die jüngste Bestsellerautorin unter 30, Wirtschaftsjournalistin, Kolumnistin, Moderatorin und dreifache Spiegel-Bestseller Autorin. Wenn es nach den Statistiken geht, müsste Nena Schink die Grünen wählen. Sie ist jung, weiblich, urban, studiert und zudem noch Journalistin. Weit gefehlt. Sie hat große Angst vor dem roten Wolf im grünen Schafspelz. Sie warnte in der TV-Sendung "maischberger. die Woche" vor der Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock und vor Grün-Rot-Rot und hat damit offensichtlich mit ihren Statements einen Nerv getroffen, die millionenfach gesehen, geteilt und geklickt wurden.

Video: "Ich bin nicht grün" - Nena Schink über ihren Bestseller

Video: Grün und konservativ, passt das zusammen, Frau Schink?

Das Projekt S18 als Spiegelbild der jüngeren Zeitgeschichte

"Die S18 ist nicht nur ein Projekt im Spannungsfeld ökonomischer und ökologischer Interessen, der Erhaltung von landschaftlichen Freiräumen, der Entlastung der Wohnbevölkerung vom Durchzugsverkehr und der Schaffung einer zeitgemäßen Verkehrsinfrastruktur", formulierte es Univ. Prof. Peter Bußjäger. Er ist Universitätsprofessor am Institut für Öffentliches Recht, Staats- und Verwaltungslehre der Universität Innsbruck und leitet das Institut für Föderalismus in Innsbruck. Er ist außerdem Mitglied des Staatsgerichtshofes des Fürstentums Liechtenstein und Mitglied der Venedig Kommission des Europarates. "In der Diskussion um die S18 spiegelt sich auch die jüngere Zeitgeschichte des Landes: Vom wirtschaftlichen Erfolg, der gleichzeitig den Blick für die Gefährdung der Umwelt öffnet, von der Mitgliedschaft in der Europäischen Union, die mit ökonomischem Erfolg und ökologischen Verpflichtungen begleitet ist."