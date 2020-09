Neues Urnenfeld am Waldfriedhof

Nachdem die Nachfrage nach Feuerbestattungen weiter hoch bleibt, wurden am Waldfriedhof in Rankweil neue Erdurnengräber errichtet.

Rankweil. Dabei mussten die Urnenfelder auf dem Waldfriedhof in Rankweil in den letzten Jahren immer wieder erweitert werden. Nachdem von den bestehenden 336 Urnengräbern aktuell gerade noch 15 frei sind, wurden in den letzten Wochen 45 neue Urnengräber errichtet.