Neues Trainingsangebot in St. Arbogast

Die Marktgemeinde Götzis und die Sportgemeinschaft luden zur Wiedereröffnung des revitalisierten Fitnessparcours.

Götzis . In St. Arbogast haben Bürgermeister Manfred Böhmwalder, die Sportgemeinschaft und der Kneippverein den neu aufgebauten Fitnessparcours offiziell eröffnet.

Zahlreiche Besucher nutzten dazu die Gelegenheit für einen Blick auf den neuen Fitnessparcours und nahmen auch gleich an den vielfältigen Gruppenwettbewerben teil. Mit spannenden Aktivitäten wie dem Stiefelweitwurf oder dem Eierlaufen konnten die Gäste die abwechslungsreichen Sport- und Fitnessangebote des Parcours gleich ausgiebig testen. Auch für das leibliche Wohl war bestens gesorgt und so versorgten die Sportgemeinschaft und der Kneippverein die Gäste mit einer Jausen und Getränken.

Anbindung an die Kneippanlage

Der neu gestaltete Parcours in St. Arbogast gliedert sich dabei in eine Finnenbahn mit zwei Schleifen und drei Streckenabschnitten: Finnenbahn, Hill-Work und Trail-Work. Insgesamt stehen den Fitnessfreunden zehn Stationen für ein intensives Ganzkörpertraining für Einzelne und Familien zur Verfügung. Zusätzliches Highlight sind die Anbindung an die Kneippanlage, zum Wasserhaus und zum Bio-Naturlehrpfad.