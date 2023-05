Neues Tief rollt über Vorarlberg: Dienstag bringt Dauerregen

Mitte Mai und kein Ende in Sicht: Auch diese Woche bringt kräftige Regenschauer, der Frühling bleibt weiterhin viel zu nass. In der Nacht auf Mittwoch sinkt die Schneefallgrenze.

Schon am heutigen Montag setzt sich das wolkenreiche und schaueranfällige Wetter fort. Es geht mit Regenschauern und zwischendurch sonnigen Auflockerungen durch den Tag. Zeitweise frischt böig starker Wind auf. Die Regenschauer sind in der ersten Tageshälfte häufig, die Schneefallgrenze liegt bei 1.500 bis 1.700 Metern, nachmittags bis abends sollte es vermehrt zu sonnigen Phasen kommen. Mit nordwestlicher Anströmung bleiben die Temperaturen weiterhin verhalten, die Höchstwerte liegen bei 13 bis 18 Grad.

Dauerregen am Dienstag

Am Dienstag kommen mit Tiefdruckeinfluss und leichter Nordströmung viele Wolken und im Tagesverlauf aufkommender Dauerregen. Nachmittags bis über Nacht ist kräftiger Regen zu erwarten. In den Nordweststaulagen vom Bodensee bis in den Bregenzerwald und im Kleinwalsertal können auch größere Regenmengen zusammenkommen. Es bleibt kühl, die Schneefallgrenze liegt anfangs bei 2.000 Meter und sinkt in der Nacht auf Mittwoch auf 1.500 bis 1.000 Meter. Die Tiefstwerte liegen bei 5 bis 10 Grad, die Höchstwerte bei 8 bis 13 Grad.

Winterliches Hochgebirge am Mittwoch

Sonnenschein am Freitag möglich

Am Donnerstag, Christi Himmelfahrt, gibt's zeitweise Sonnenschein, es entwickeln sich im Tagesverlauf aber vermehrt locker stehende Quellwolken, aus denen im Bergland am Nachmittag und Abend vereinzelt schwache Regenschauer möglich sind. Der Wind weht aus Nordost bis Ost. Auf einen sehr frischen Morgen folgt ein sehr milder Nachmittag. Die Tiefstwerte liegen bei 1 bis 6 Grad, die Höchstwerte bei 12 bis 18 Grad. Am Freitag winkt vermutlich ruhiges Wetter mit Sonnenschein und Quellwolken am Nachmittag, daraus sind vereinzelte Schauer möglich. Es wird windschwach in allen Höhen. Morgens frisch, nachmittags mäßig warm mit an die 20 Grad.