Neues Team

Seit 2008 organisiert der Familienverband Klostertal Veranstaltungen insbesondere für Familien.

Mit dem Kinder- und Jugendherbstbasar verabschiedete sich das „alte“ Team des Familienverband Klostertal. Simone Keßler und ihr Team mit Rasma Margreitter, Claudia Margreitter und Schenja Hueber genießen nun den Familienverbandsruhestand und konnten die Agenden an ein junges Team übergeben. Mit Melanie Errath aus Klösterle, Melanie Petschovnik aus Wald a. A., Nadine Grießl aus Klösterle und Dominique Zerlauth aus Braz nehmen vier engagierte Frauen die Arbeit des Familienverband Klostertal in die Hände. „Es war eine tolle Zeit und es hat Spaß gemacht, als Team das Leben im Klostertal aktiv mitzugestalten. Die Besucherzahlen haben uns all die Jahre in unserer ehrenamtlichen Arbeit bestätigt“, so Simone Keßler in ihrem Schreiben an die Klostertaler Bürgermeister.