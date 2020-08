Neues Tanklöschfahrzeug für die Ortsfeuerwehr Feldkirch-Tosters

Am vergangenen Freitag, 21. August, wurde der Ortsfeuerwehr Tosters das neu angeschaffte Tanklöschfahrzeug offiziell überreicht. Damit führt die Stadt Feldkirch ihre konsequenten Bemühungen im Hinblick auf die Sicherheit der in Feldkirch lebenden Bürgerinnen und Bürger weiter fort.

Das neu angeschaffte Fahrzeug kostet rund 500.000 Euro, wobei ein Viertel der Kosten über den Feuerwehrfonds des Landes Vorarlberg gefördert werden. Der Zuschlag für das Fahrgestell und den Aufbau konnte an „Rosenbauer“ vergeben werden, ein österreichisches Unternehmen mit Sitz in Linz. Das neue Tanklöschfahrzeug der Tostner Feuerwehr hat ein Gesamtgewicht von 18 Tonnen, ist über sieben Meter lang, mehr als drei Meter hoch und gut zweieinhalb Meter breit. Im Fahrzeug können neun Feuerwehrmitglieder transportiert werden. Das Fahrzeug verfügt überdies über einen 2.000 Liter fassenden Wassertank sowie über zwei 100 Liter fassende Schaumtanks für unterschiedliche Schäume. Weiters hat das Fahrzeug eine verlängerte Gewährleistungsfrist von insgesamt fünf Jahren, einen Allradantrieb und ist ausgestattet mit modernster Technik. Dazu gehören beispielsweise eine computergesteuerte Pumpenregulierung, ein neig- und schwenkbarer LED-Lichtmast, eine Wärmebildkamera und weiteres technisches Hilfsgerät. Außerdem ist das Fahrzeug durch LED-Beleuchtung vollkommen erhellt. Am Heck des Fahrzeugs befindet sich zusätzlich eine Verkehrsleiteinrichtung, die das Einspielen unterschiedlicher Lauftexte ermöglicht. Ein Einbaustromerzeuger kann bis zu 8.000 Watt Strom bereitstellen und die Leiterabsenkung funktioniert vollautomatisch. Ferner hat es eine Hochleistungspumpe mit Schnellangriffseinrichtungen auf beiden Seiten.