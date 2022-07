"Neues" SW Bregenz will im ÖFB-Pokal zuhause gewinnen

Die Bodenseestädter sind gegen SV Seekirchen aufgrund von Heimvorteil in der Favoritenrolle.

Der VN.at Eliteligaklub Tabellendritte SW Bregenz trifft am ersten Spieltag im Uniqa ÖFB-Cup auf den regierenden Champion der Salzburger Regionalliga, dem SV Seekirchen. Gemeinsamkeiten haben beide Drittligisten aus Vorarlberg und Salzburg vor dem ersten Auftritt in der neuen Saison.

Die Bodenseestädter sind ein Dutzend Mal in Folge in der abgelaufenen Meisterschaft ohne Niederlage. Seekirchen hat wie die Schwarz-Weißen ein Mega-Frühjahr gespielt. Die Salzburger haben sieben Siege, sechs Unentschieden und nur eine Niederlage zu Buche stehen und kommen mit viel Selbstvertrauen im Gepäck ins Immo-Agentur Stadion in die Vorarlberger Landeshauptstadt. Ein Spiel von zwei spielerisch starken Teams auf Augenhöhe ist zu erwarten. Das erste Match ist wie ein Quiz, kein Klub weiß so richtig wo man zum Saisonstart steht. „Ich bin von meiner Mannschaft überzeugt, aber es wird ein hartes Stück Arbeit gegen einen sehr guten Gegner. Ziel ist und bleibt aber das Weiterkommen in die zweite Runde“, hofft SW Bregenz-Trainer Roman Ellensohn (39) auf einen Heimerfolg.