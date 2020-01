Neues Spitzenduo bei der SPÖ

Liste Parteifreie und SPÖ tritt bei der Wahl zur Gemeindevertretung mit neuem Spitzenduo an

FRASTANZ Mit Silvia Tiefenthaler und Gilbert Scherer tritt die Liste Parteifreie und SPÖ mit zwei neuen Spitzenkandidaten zur Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahl 2020 an. Die beiden Kandidaten ersetzen zugleich die bisherige Führungsspitze bestehend auf Karl Hundertpfund und Eduard Scherer .

Pflegedienstleiterin Silvia Tiefenthaler tritt zugleich als Bürgermeisterkandidatin an. Sie will sich insbesondere für eine gemeinsame Zukunft aller Generationen stark machen. Betriebsratsvorsitzender und Anlagenführer Gilbert Scherer ergänzt das Spitzenduo.

Die Liste Parteifreie und SPÖ tritt für Chancengleichheit und die Möglichkeit, gemeinsam alt zu werden sowie ein leistbares Wohnen für alle Generationen ein. Die sichere Mobilität für Schüler, ein Ausbau der Sozialeinrichtungen, die Beibehaltung der kleinen Schulen und Kindergärten in den Parzellen, eine gerechtere Entlohnung für Pädagogen und Sozialberufe sowie eine Image-Aufwertung der Mittelschule Frastanz zählen zu den weiteren Forderungen, für die man sich in der Gemeinde einsetzen will.