Neues Spielparadies für den Klauser Nachwuchs

Bauhof errichtet neues Tipi für den Waldspielplatz Tschütsch

Klaus. Im Jahr 2009 hat Klaus dem gemeindeeigenen Kindergarten einen Platz im Tschütsch-Wald zur Verfügung gestellt, der damals von Eltern, Kindern und Kindergartenpersonal nach eigenen Wünschen gestaltet werden konnte. Jede Gruppe nutzt seitdem im Normalfall einmal pro Woche diese Außenstelle im Wald, bei dem das freie Spiel der Kinder mitten in der Natur im Vordergrund steht. Zentrale Stellen des Platzes sind neben der Grillstelle sowie einem Waldsofa, auch eine Baumhütte, eine Brücke, ein Wald-WC und letztlich auch ein Indianer-Tipi, in dem die Kinder seit der Errichtung nach Herzenslust der Spielleidenschaft nachgehen können. Mittlerweile nagte aber der Zahn der Zeit am Tipi und so kam von Seiten des Bauhofteams von Leiter Benjamin Dobler die Idee zum Neubau des Tipis. Rund eine Woche werkten die Mitarbeiter und schoben dafür noch die eine oder andere Extraschicht. Herausgekommen ist ein mehr als beachtliches Zelt errichtet aus massivem Holz, damit das Tipi die kommenden Jahre sowohl der Spiellust der Kinder als auch Wind und Wetter standhalten kann.