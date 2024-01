Neues Sextett bei der SPG Lustenau/Dornbirn

„Wir sind im Frühjahr sicher um eine Klasse stärker und wollen den Klassenerhalt im Oberhaus schon bald fixieren“, sagt SPG FC Lustenau/FC Dornbirn „Macher“ Werner Brunold. Für den Abstiegskampf hat sich die Truppe von Trainer Klaus Stocker (57) auf allen Positionen erheblich verstärkt. Im ersten Pflichtspiel im neuen Jahr am 17. März zuhause gegen den Vierten SK Sturm Graz werden gleich sechs neue Spielerinnen auflaufen. Die erst 22-jährige Fanny Söderström aus Finnland, spielte in Kuopio, wird als neue Einser-Torfrau zum Einsatz kommen. Die 72-fache Nationalspielerin aus Lettland, Anastasija Rocane (31) soll in der Innenverteidigung für mehr Stabilität sorgen. Neu im Team ist auch die Spanierin Marta Vidal Vela (30), die zuletzt in Schweden bei Ivsanka Cupen unter Vertrag stand. Die klassische Mittelstürmerin soll für die nötigen Treffer zum Ligaerhalt schießen. Aus Holland kommt Emely van der Vliet (23) zum Tabellenvorletzten. Sie war vier Saisonen lang in Amerika im Einsatz und wird wohl die Spielermacher-Rolle übernehmen. Viel erwarten darf man auch von der erst 19-jährigen Tülin Kuyucak. Die Doppelstaatsbürgerin Holland/Türkei war vereinslos, zuvor in Eindhoven, und hat schon ein Dutzend Mal im türkischen Unter-19-Nationalteam gespielt, ist auf der rechten Außenbahn eine Option. Die Deutsche Katrin Kuhn könnte dem BL-Neuling in der jetzigen Situation mit ihrer Qualität durchaus auch weiterhelfen. Zudem sind die beiden rekonvaleszenten Leistungsträgerinnen Carina Brunold und Chiara Dünser nach ihren monatelangen Verletzungen wieder einsatzbereit und geben ihr Debüt in der österreichischen Bundesliga. Mit der Nationalspielerin von Surinam Anne Bhagerath, Zdravka Petrova Parapunova aus Bulgarien und der Rumänien U-17-Nationalspielerin Andreaa Lavric sind nur noch drei Ausländerinnen vom Herbst mit dabei. Mit Torfrau Liliane Ribeiro de Almeida und Defensivkünstlerin Gabriela Tavares da Cruz gibt es aber noch zwei Abgänge die verdammt weh tun. Die Spielerinnen Maikerlin Astudillo, Nadia Dopico, Olha Zeziukina, Kendy Dayana Morales Gomes, Samia Ahmed Mohamed Adam und Jordan Christine Schaefer haben während der Saison und nach der ersten Saisonhälfte die SPG FC Lustenau/FC Dornbirn verlassen.