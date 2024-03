Neues Schulgebäude füllt sich mit Leben

Die Umzugswoche der Volksschule Rotkreuz an die Schule am Schlatt hat begonnen. Margot Galehr-Berchtold und Verena Hagen schaffen Ordnung im neuen Lehrmittelzimmer.

Umzugsarbeiten zur Schule am Schlatt laufen auf Hochtouren.

Lustenau Die Umzugswoche der Volksschule Rotkreuz an den neuen Standort zur Ausweichschule am Schlatt hat begonnen. LKW um LKW werden die Schulbänke, Regale und etlichen Kisten der Volksschule Rotkreuz von der Umzugsfirma an den neuen Standort zur Schule am Schlatt im Birkenweg angeliefert. Dort nimmt der Lehrkörper die Kisten und Möbel entgegen und beginnt mit dem Einräumen der Klassenzimmer. Gleich nach den Osterferien startet der normale Schulbetrieb am Schlatt. Die Lehrpersonen stehen dem Neubeginn positiv entgegen und freuen sich schon, ihre Schüler in den neuen Klassenzimmern empfangen zu können.

Überblick behalten

So eine große Schule wie die Volksschule Rotkreuz lässt sich nicht innerhalb eines Tages zügeln. „Die Umzugsfirma wird bis Freitag unsere Sachen anliefern. Wir räumen nacheinander alles ein und suchen einen passenden Platz dafür“, erklärt Direktor Robin Würtinger. Überall wo hin das Auge blickt, stehen Schachteln, Möbel und motivierte Lehrer, die alles in ihren Klassen unterbringen wollen. „Ich habe ein wunderschönes blaues Regal bei mir. Das haben wir vom vorigen Standort der Ausweichschule aus Hittisau erhalten“, freut sich Lehrerin Helga Giesinger. Sie hat ihre Klasse schon gemütlich eingerichtet und für den Anfang eine gute Tischanordnung gewählt. „Da muss ich schauen, ob das so passt. Aber wir starten mal so“, so Giesinger. Auch bei Lehrerin Nur Karaalp türmen sich noch die Kisten. „Ich freu mich sehr hier nach den Osterferien zu starten. Es ist viel heller an der neuen Ausweichschule“, sagt sie positiv gestimmt. Kiste um Kiste räumt sie ihr neues Klassenzimmer ein.

Alle helfen mit

Doch nicht alle können bereits ihre Klasse fertig machen, manche warten noch auf die Möbel, die erst angeliefert werden. Sie helfen derweil bei den anderen mit so wie Margot Galehr-Berchtold, Nina Schlattinger und Verena Hagen. Sie schaffen Ordnung im neuen Lehrmittelzimmer und finden passende Plätze für die Unterrichtsmaterialien. Doch nicht nur Möbel und Kisten werden übersiedelt, aber auch die komplette IT-Infrastruktur muss ins neue Gebäude transferiert werden.

Beschilderungen angebracht

Auch der Bauhof bringt die notwendigen Schilder an der Straße an. Vor der Einfahrt zum Birkenweg ist ab heute das Schild für die Schulstraße angebracht. Zudem hat der Bauhof rund 25 Poller am Schlatt an der Straße angebracht, damit die Kinder sicher zur Schule gelangen.

