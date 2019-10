Neues SchmuckkÃ¤stchen auf dem MessegelÃ¤nde

In Dornbirn wurde die neue Messehalle 5 offiziell seiner Bestimmung übergeben.

Dornbirn . Zwar hatte die neue Messehalle 5 bereits bei der Weltgymnaestrada im Sommer 2019 und der Herbstmesse ihre erste Bewährungsprobe überstanden, nun wurde der Neubau offiziell an die Hauptnutzer – das Turnsportzentrum und den Badmintonverband – übergeben.

Schlüsselübergabe an die Hauptnutzer

Messe-Geschäftsführerin Sabine Tichy-Treimel freute sich bei der offiziellen Eröffnung der Halle 5 zahlreiche, am Bau beteiligte, Personen begrüßen zu dürfen. In kurzen Worten konnte die Messechefin die Vorzüge der neuen Halle vorstellen, bevor auch Landesrat Karlheinz Rüdisser und Bürgermeisterin Andrea Kaufmann ihren Dank an die ausführenden Firmen und Unternehmen weitergaben. Gerd Kogler, Obmann Turnsportzentrum Dornbirn und Norbert Schmid, Präsident Vorarlberger Badminton-Landesverbandes zeigten sich ebenfalls begeistert von ihrer neuen Heimat und nahmen voller Stolz die Schlüssel für die neue Sporthalle auf dem Dornbirner Messegelände entgegen.