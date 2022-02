Neues Sambaduo im Feldkircher Waldstadion

Große Verstärkung für den FC BW Feldkirch in der Offensivabteilung.

Der 28-jährige Arthurzinho stößt vom Mageense Futebol Club in die Montfortstadt. „Er ist ein sehr interessanter Spielertyp, auf den wir uns freuen: schnell, wendig, dribbelstark, mit Zug zum Tor und trotz seiner geringen Körpergröße durchsetzungsstark. Ich bin froh, dass wir ihn beim Sparkasse FC BW Feldkirch begrüßen können und freue mich jetzt schon auf seine Auftritte“, so Sportdirektor Heinrich C. Olsen. Seine weiteren brasilianischen Stationen waren Tocantins Esporte Club und Sport Club Atibaia. Der Angreifer, der vorzugsweise auf den Flügeln zum Einsatz kommt, freut sich ebenfalls über den Transfer. „Das ist sicher ein großer Schritt für mich, aber es war immer mein Traum ins Ausland zu wechseln. Ich freue mich auf diese Herausforderung und möchte möglichst schnell zeigen, was ich kann“, erklärt der Neuzugang.

Weiters wird Bruno Rodrigues Gervasoni im Frühjahr 2022 für Blau-Weiß auflaufen. Der 27-jährige Offensivspieler, der im Sturm zuhause ist, kommt von Clube Náutico Marcílio Dias, bei dem bereits Ariel und Baloteli gespielt hatten, ehe sie in Vorarlberg sesshaft wurden. „Mit Bruno bekommen wir einen hoch veranlagten Angreifer. Durch ihn haben wir nun noch mehr Qualität in der Offensive“, beschreibt Heinrich C. Olsen seinen Zugang. Der Stürmer kam schon einige Male herum, spielte in Belgien für die U23 des RSC Anderlecht und Waasland-Beveren, in Thailand für Bec Tero Sassanas sowie für die Akademie Morramed Sad in Marokko. Der bullige Angreifer ist voller Tatendrang. „Ich bin sehr glücklich, dass dieser Transfer geklappt hat. Ich verspüre große Lust, dem Verein gemeinsam mit meinen neuen Teamkollegen weiterzuhelfen und schnellstmöglich in der Tabelle einige Plätze nach oben zu klettern“, untermauerte der Brasilianer seine Bereitschaft.