Neues Quartett bei Lauterachs Handballer

Toni und Patrick kommen vom TSV Gilching-Argelsried ins Ländle und bringen einiges an Motivation und Erfahrung mit. Toni war in der letzten Saisob mit 127 Toren in 18 Spielen der zweitbeste Torschütze der Liga. Patrick wird das junge Tormannduo (mit Maid Seferagic) vervollständigen und fungierte in seinem ehemaligen Verein als Toewarttrainer der Jugend.