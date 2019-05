Neues Produkt von Blum gewinnt German Innovation Award

Höchst - Mit der innovativen Blum-Lösung wird aktueller Designtrend realisierbar.

Bei Möbeln gibt es einen unverkennbaren Trend: dünne Fronten in außergewöhnlichen Materialien. Für den sicheren Halt der Fronten an den Korpussen hat Blum ein Befestigungssystem entwickelt, das sich durchgängig bei Scharnieren, Auszügen und Klappen einsetzen lässt. Im Mai gab es dafür eine weitere Auszeichnung, den German Innovation Award 2019 für Expando T.

„Mit dem Befestigungssystem Expando T lassen sich erstmals Beschläge auf dünne Fronten von Klappen, Türen und Auszügen aus vielen Materialien, wie MDF, HDF, HPL und furnierter Spanplatte ab einer Stärke von 8 mm anbringen. Das System ist sauber durchdacht und kommt mit nur zwei Bohrungen aus, einschließlich der Schrauben zur Fixierung. Eine große Innovation im Detail, die neue Möglichkeiten bei der Möbelgestaltung eröffnet und erhebliche Mengen von Material einsparen hilft“, so die Begründung der Jury. Und dafür gab es Ende Mai dem German Innovation Award 2019 in Gold in der Kategorie Excellence in Business to Consumer – Kitchen.