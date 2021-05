Neues Piratenschiff in Anfahrt

Die Gemeindevertretung von Sulz hat in ihrer letzten Sitzung einstimmig die Sanierung des Piratenspielplatzes beschlossen.

Sulz. Das beliebte Piratenschiff auf dem Frutz-Spielplatz in Sulz war ja leider in die Jahre gekommen und so mussten die Kinder in den vergangenen Monaten bereits auf das große Kletterschiff verzichten. Nun soll die „Sulner Pirateninsel“ neben einem neuen Entdeckerschiff auch weitere neue Spielgeräte erhalten.