Neues Paulihaus öffnet seine Türen

Das Betreute Wohnen im Altacher Paulihaus lädt am kommenden Samstag zum Tag der offenen Tür.

Altach . Rund zweieinhalb Jahre war das altehrwürdige Paulihaus aus dem Altacher Zentrum „verschwunden“, nun erstrahlt es in neuem Glanz und das Projekt des Betreuten Wohnen konnte in der Kummenberggemeinde umgesetzt werden. Bei einem Tag der offenen Tür am kommenden Samstag haben interessierte Besucher von 11 bis 14 Uhr die Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen.

So sind im Altacher Zentrum in den vergangenen Monaten 21 Wohnungen sowie Räumlichkeiten für den Krankenpflegeverein, das Case Management und die Ordination von Kassenarzt Dr. Tobias Winder entstanden, wobei das Betreute Wohnen im Paulihaus eine moderne und zugleich behagliche Wohnatmosphäre für ältere Menschen, die zwar in den eigenen vier Wänden, aber doch nicht ganz allein leben möchten, bietet. Das Betreute Wohnen stellt somit eine optimale Möglichkeit für Senioren dar, die ein sicheres und soziales Umfeld suchen und dennoch selbstständig in einem eigenen Haushalt leben können.