Neues Löschfahrzeug in Lauterach ist für den Einsatz bereit

Seit August diesen Jahres ist ein brandneues Löschfahrzeug im Besitz der Freiwilligen Feuerwehr Lauterach. Was es mit dem hoch digitalisierten Nutz-LKW auf sich hat, erklärt Feuerwehrkommandant Reinhard Karg im Interview mit VOL.AT.

Freudentage bei der Lauteracher Feuerwehr: Vor Kurzem wurde ein neues Tanklöschfahrzeug (TLF) in feierlichem Rahmen eingeweiht und sofort in Dienst gestellt. Das Vorgängermodell, ein schon in die Jahre gekommenes Löschfahrzeug, wurde ausgetauscht und durch ein nagelneues, mit bester Technologie sowie den neuesten Anforderungen entsprechendes Dienstfahrzeug ersetzt.