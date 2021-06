Neues Licht in der Emme

Seit mittlerweile rund sieben Jahren wird in Altach die Straßenbeleuchtung auf LED Lampen umgestellt.

So wurde in den letzten Tagen die Emme-Straße mit Leuchtmitteln der energieeffizienten LED-Technologie ausgestattet. Dabei wurden 14 Masten mit neuen 9,1 Watt Leuchten montiert, durch deren Einsatz der Energieverbrauch in weiterer Folge um mindestens 50 Prozent verringern werden soll. Gleichzeitig schafft der hohe Wirkungsgrad der Beleuchtungsqualität (Lichtpunkthöhe nun 6 Meter), sowie die lange Lebensdauer der LED-Leuchtkörper weitere Vorteile.

Nachdem 2014 in der Rheinstraße mit der Umrüstung auf die LED Beleuchtung begonnen wurde, konnten in den letzten Jahren zahlreiche weitere Straßenzüge mit der neuen Technologie ausgestattet werden und mittlerweile leuchten bereits in rund 35 Prozent der Altacher Gemeindestraßen LED Lichter. So sollen in diesem Jahr auch noch die Wichner- und die Lirerstraße auf Lichter mit der LED Technologie umgestellt werden. MIMA