Neues Licht am Schlinser Sportplatz

Während das Flutlicht beim FC Schlins erneuert wurde, wird die Verlegung des neuen Kunstrasens auf 2022 verschoben.

Schlins . Nachdem der bestehende Kunstrasen in der Unteren Au seit mittlerweile seit über 15 Jahren intensiv genutzt wird, ist der Platz nun am Ende der Lebensdauer angekommen.

Vergabe noch in diesem Herbst

Daher wurde bereits im Frühjahr die Erneuerung des Kunstrasens am Schlinser Sportplatz beschlossen. Dazu wurde in den letzten Wochen und Monaten intensiv mit den verschiedenen Anbietern verhandelt und der Verlegetermin besprochen. Die Vergabe für die Bauarbeiten ist dabei noch für dieses Jahr vorgesehen – die Umsetzung ist in der Sommerpause 2022 geplant.