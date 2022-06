Neues Kleidertausch-Team

Initiatoren des Kleidertausches haben Nachfolgerinnen für Tauschprojekt gefunden.

Lustenau Schachtel für Schachtel werden die Kleidungsstücke sortiert und für den Kleidertausch nächstes Wochenende im „dô“ vorbereitet. „Wir wollen Kleidungsstücke für alle anbieten können“, sagt Helga Kräutler. Vom Baby bis zum Erwachsenen – alle Kleidungsstücke, ganz unabhängig von der Saison werden von den fünf Frauen entgegengenommen.

Nachhaltigkeit als Grundgedanke „Der Gedanke des Kleidertausches ist für mich sehr wertvoll. Ich bringe etwas, was mir nicht mehr gefällt, jemand anderer wiederum erfreut sich daran“, erklärt Helga Kräutler vom neuen Kleidertausch-Team in Lustenau. Der ökologische Fußabdruck wird mit Kleidertausch-Börsen minimiert. „Das ist wichtig“, weiß Kräutler. Sie hat sich mit Sabine Meinhart, Doris Hämmerle, Sigrid Tiefenbacher-Alge und Manuela Hagen zusammengeschlossen und gemeinsam organisieren sie ab sofort ehrenamtlich die begehrten Kleidertauschnachmittage. Von ihren Vorgängerinnen Sibylle Kullich und Gabi Hampson übernehmen sie das Wissen und selbstverständlich den Grundgedanken. „Ich habe sehnlichst auf einen neuen Kleidertausch gewartet. Wenn man etwas will, muss man eben selbst anpacken“, sagt Sabine Meinhart mit einem Lächeln.

Netzwerk aufbauen Neben Kleidungsstücken und Schuhen, die zum Tausch angeboten werden, möchten die Frauen vor allem auch die Menschen miteinander vernetzen. „Ich fände es schön, wenn sich beispielsweise Mütter beim Tausch kennenlernen und sie ihre Kinderkleidung über einen längeren Zeitraum miteinander tauschen könnten“, so Kräutler. Es solle ein Freundeskreis des Tauschens werden. Die Ideen, die die Frauen mit dem Kleidertausch bewirken können, sind vielfältig. Nun machen sie sich zuallererst an die vielen Kleidungsstücke heran, sortieren sie in Boxen, damit sie sie bei ihrem ersten organisierten Kleidertausch am Samstag, den 11. Juni, optimal präsentieren können.