Neues Kleid für den Gasthof

HOHENEMS Nach zehn Monaten Bauzeit öffnete der neue Landgasthof Hirschen in der Marktstraße 56, seine Türen für die Hohenemser Bevölkerung. Auf rund 1,5 Millionen Euro beliefen sich die Kosten der Um- und Ausbauarbeiten des Gasthofs und der Pension.

Nun erstrahlen die Räumlichkeiten der 14 Zimmern in neuem Glanz. „Ich möchte mich bei den ganzen Handwerkern bedanken! Sie haben eine tolle Arbeit geleistet!“, meint Gastwirtin Nathalie Hacker. Unter den zahlreichen Gästen reihte sich auch der Emser Bürgermeister Dieter Egger. „Wir sind überglücklich, dass in Hohenems ein so modernes und gut bürgerliches Restaurant geführt wird“, freut sich Egger. „Vor allem der Gastgarten ist im Sommer wunderbar“, führt er weiter aus. Zusammen mit Gatte Sebastian Hacker führt Nathalie Hacker den Gasthof ihres Vaters fort. Später sorgte DJ Old Boy Randy für gute Stimmung unter den Gästen.