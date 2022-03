Neues junges Trio soll Spielpraxis in AHL sammeln

Nach drei Cracks von der Ice Hockey League verpflichtet die VEU Feldkirch drei Talente.

Neben den bekanntgegebenen Routiniers Kevin Macierzynski, David Madlener und Martin Ulmer stoßen kurzfristig noch drei junge Leihspieler zur BEMER VEU Feldkirch. Luis Ludin und Daniel Jakubitzka kommen vom HC Tiroler Wasserkraft Innsbruck und möchten sich auch in der Alps Hockey League beweisen. Der gebürtige Feldkircher Mark Mussbacher wechselt von den GCK Lions U20. Der erst 18 Jährige spielte beim VEU Nachwuchs, ehe er 2018 in die Schweiz wechselte. Willkommen in der Montfortstadt.