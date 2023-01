Neues Jahr optimistisch empfangen

Neujahrsempfang der Marktgemeinde Frastanz mit Farbpsychologe Karsten Homann

FRASTANZ Nach zweijähriger Pause lud die Marktgemeinde Frastanz am Freitag, dem 13. Jänner zum 27. Neujahrsempfang in den Adalbert-Welte-Saal ein. Als Gastredner regte der Farbpsychologe Karsten Homann mit unterhaltsamen Geschichten dazu an, durch bunte, optimistische Farben mehr Vielfalt und Hoffnung in die Welt zu tragen.