Neues Jahr, neues Trainerduo im Vorderland

Die Übersaxnerin Jessica Thies und Kapitänin Verena Müller übernehmen das Coaching

FFC Vorderland startet in der Cashpoint-Arena mit einem neuem Trainergespann in die zweimonatige Testphase

Nur ein Tag nach dem Neunten in der Tipico Bundesliga, SCR Altach, startete der Sechste in der Frauen Bundesliga, FFC Vorderland in die Testphase. Minusgrade, leichter Schneefall und ein kalter Wind so präsentierte sich den FFC-Frauen die erste Einheit auf dem Kunstrasenplatz in Altach. Den gesamten Monat Jänner wird die Elf um Neotrainerin Jessica Thies, wöchentlich vier Einheiten, in der Cashpoint-Arena trainiert.

Die 25-jährige ausgebildete UEFA A Lizenztrainerin aus Übersaxen wird zusammen mit der neuen Cotrainerin und Kapitänin Verena Müller die Mannschaft betreuen. „Acht Wochen Vorbereitung sind für uns eine optimale Zeitdauer, um sich allen konditionellen, taktischen und technischen Schwerpunkten auf allen Positionen zu widmen. Auch in den vielen Testspielen kann man vieles probieren und neue Aufschlüsse für die Meisterschaft erhalten. Ein großes Ziel ist auch die Talente in die erste Kampfmannschaft zu integrieren. Ich freue mich sehr auf die neue herausfordernde Arbeit. Die Aufgabe in einem professionellen Umfeld ist sehr reizvoll“, sagt FFC Vorderland Neotrainerin Jessica Thies.