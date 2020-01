Neues Heim

Das Sanitätshaus Montisane/BeyKo feierte offiziell den Einzug ins neue Lokal

Es gibt es schon seit längerem in Schruns, das Sanitätshaus Montisana. Da die Räume im Ortskern zu klein geworden waren, entschloss sich Marco Beyweiss-Giesriegl sein Geschäft an den Ortsrand zu verlegen, da ihm dort ein größeres Geschäftslokal zur Verfügung stand. Und auch den Geschäftspartner Stefan Kofler holte er sogleich mit ins Boot. So wurde nicht nur das Geschäftslokal runderneuert, sondern auch das Sanitätshaus wurde in Montisana/ BeyKo umgewandelt.