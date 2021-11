Neues Haus für Riefensberger Feuerwehr

Bis Frühling 2022 soll das neue Feuerwehrhaus in Riefenberg bezugsfertig sein.

Riefensberg. Aufgrund steigender Mitgliederzahlen sowie des erhöhten Platzbedarfs wird das Feuerwehrhaus in Riefensberg aktuell umgebaut und erweitert. Mit den Baumaßnahmen soll das Gebäude am Ortseingang von Riefensberg künftig den steigenden Anforderungen und Aufgaben der Feuerwehr gewachsen sein. Im Zuge der Erweiterung wurden zwei neue Fahrzeughallen mit Werkstätten und Technikraum an das bestehende Gebäude angebaut.