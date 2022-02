Neues Haarstudio Makas feierlich eröffnet

Nach einjähriger Restaurierung öffnet im Feldkircher Ganahl-Areal ein weiteres Friseur-Geschäft die Pforten.

FELDKIRCH. Über dreißig Friseur Geschäfte gibt es zusammen in der Montfortstadt Feldkirch und in den Orten Nofels, Altenstadt, Levis, Tosters, Tisis und Gisingen. Seit wenigen Tagen ist die Stadt Feldkirch mit einem neuen Haarstudio reicher. Mit einem Fest wurde das Haarstudio Makas im Schubert Platz 1 im Ganahl Areal in Feldkirch Stadt feierlich eröffnet. Viele Freunde, Gäste und Besucher des Haarstudio ließen es sich nicht nehmen, dem neuen Geschäftsführer mit seinen Mitarbeitern zum Schmuckstück zu gratulieren. Der neue Besitzer Ahmet Kaplan hat das Geschäft nach einem Jahr Stillstand vom leider verstorbenen Bekir Sürün restauriert und wollen es im Sinne des Vorgängers mit vielen Stammkunden und neuen Gästen weiterführen. Seit vielen Jahren war Ahmet Kaplan bei Sürün Kunde. „Ich bin schon stolz, dass ich auf Wunsch meines Freund Bekir das Haarstudio wieder zum Leben erwecken durfte und dem Salon einen neuen Look geben kann. Habe sehr viel Zeit und Kreativität investiert“, sagt Ahmet Kaplan. Feldkirch Bürgermeister Wolfgang Matt: „Es ist immer ein gutes Zeugnis, wenn junge Menschen im Dienstleistungsbetrieb ein neues Unternehmen umsetzen und sich dafür einsetzen. Feldkirch ist dafür wie man sieht ein gutes Pflaster und die Freue über die Eröffnung eines weiteren Geschäft im Ganahl-Areal freut uns.“ Feldkirch Stadtmarketing Geschäftsführer Luka Debortoli sieht es genau gleich: „Es ist immer erfreulich, wenn sich neue Betriebe in der Stadt Feldkirch hier ansiedeln und ihre Zukunft hier planen. Speziell im Ganahl-Areal sind der Handel und die Dienstleistungen schon gut aufgestellt.“ VN-TK