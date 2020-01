Neues Gruppenangebot: „Trauer bewegt mich“

Hospiz Vorarlberg startet ein neues Angebot: Trauernde Menschen setzen sich an zehn Nachmittagen gemeinsam mit ihrem ganz persönlichen Verlust auseinander. Hospizbegleiter Peter Lissy leitet gemeinsam mit Karin Weber und Luise Hotz die Nachmittage.

Ihre Erfahrung möchten Peter Lissy, Karin Weber und Luise Hotz nun auch in eine fixe Trauergruppe, die am Sonntag, 26. Jänner in Feldkirch startet, einbringen: „Trauer ist ein Weg, der gegangen werden muss und der Zeit und Geduld benötigt. Wir möchten trauernde Menschen im geschützten Rahmen auf diesem Weg begleiten.“ Dabei sei es egal, wie lange der Verlust schon zurückliege. „Wichtig ist die Bereitschaft, sich auf die Gruppe einzulassen“, betont Peter Lissy. An jedem dieser Nachmittage gebe es einen kurzen theoretischen Input – etwa über Trauermodelle – ansonsten soll viel Raum für Gespräche geschaffen werden. „Wenn man über Trauer sprechen kann, ist das sehr heilsam“, weiß der Psychotherapeut und Psychologe auch aus seiner reichen fachlichen Erfahrung. Peter Lissy und seine Kolleginnen sehen sich dabei als „Kitt“, die die Gruppe verbindet. „Wir sind schon gespannt, was daraus entsteht.“ Die Trauergruppe findet nach dem Start Ende Jänner alle 14 Tage, jeweils Sonntag-Nachmittag, von 15 bis 17 Uhr in der Caritas-Zentrale (Wichnergasse 22) in Feldkirch statt.