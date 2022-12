Neues Gesundheitscampus in Bludenz entsteht

In der Alpenstadt Bludenz errichtet Getzner, Mutter und Cie. zusammen mit drei Partnern am Obdorfweg in Bludenz einen neuen interdisziplinären Gesundheitscampus.

Das Zentrum bietet interdisziplinäre Medizin und Therapie und verknüpft die Fachgebiete nach dem Konzept des biopsychosozialen Modells. Zwei Neubauten werden zukünftig zu diesem Zweck die denkmalgeschützte ehemalige „Gassner Villa“ flankieren. Das Dreigespann an Gebäuden bildet das Gesundheitszentrum Bludenz.

(C) Mitiska und Wäger

Die Projektverantwortlichen stellten ihr Konzept am 1. Dezember 2022 vor Ort im Rahmen einer Pressekonferenz der Öffentlichkeit vor. Als Projektpartner beteiligt sind Projektentwickler Primus Immobilien, das Architekturbüro Mitiska und Wäger, beide aus Bludenz, sowie Generalunternehmer Tomaselli Gabriel BauGmbH aus Nüziders.

Als Projektpartner beteiligt sind Projektentwickler Primus Immobilien, das Architekturbüro Mitiska und Wäger sowie Generalunternehmer Tomaselli Gabriel BauGmbH. (C) Sams

Biopsychosoziales Gesundheitskonzept

Beim Gesundheitscampus Bludenz werden zukünftig Gesundheitsdienstleistungen verschiedenster Disziplinen geboten, deren Vernetzung basiert auf dem Konzept des biopsychosozialen Modells. Am Areal werden beispielsweise Fachärztinnen für Allgemeinmedizin, innere Medizin und Kardiologie, Orthopädie und Unfallchirurgie angesiedelt sein, weiters auch Physio- und Psychotherapie, Ernährungsberatung, Bewegungstherapie und andere. Verschiedene andere Angebote, wie zum Beispiel eine Kinderbetreuung, ergänzen das Programm.

Unterschiedliche Spezialistinnen an einem Ort

Der Entwickler und medizinische Leiter des Projektes ist Dr. Daniel Gfrerer, Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie: „Das inhaltliche Fundament des Gesundheitscampus Bludenz ist die biopsychosoziale Medizin. Mit dem Campus verfolgen wir ein ganzheitliches Gesundheitskonzept. Die Vielfalt an unterschiedlichen Disziplinen am Gesundheitscampus sind darauf ausgelegt, einen deutlich breiteren diagnostischen und therapeutischen Ansatz zu erreichen als herkömmliche Behandlungsmethoden."

Ein Großteil der am Gesundheitscampus mitwirkenden Fachleute steht bereits fest, weitere Partnerinnen und Partner für eine interprofessionelle Zusammenarbeit werden noch gesucht.

Gesundheitsleistungen für ein großes Einzugsgebiet

Der geplante Campus befindet sich in unmittelbarer Umgebung des Landeskrankenhauses Bludenz, des Seniorenheims und des Bahnhofs. Die Projektpartner rechnen mit einem entsprechenden Patientenzulauf, nämlich aus dem Bezirk Bludenz, aus den Regionen Klostertal, Montafon, Brandnertal, Walsertal und Walgau. In den 29 Gemeinden leben rund 64.000 Menschen.

Factbox Gesundheitscampus Bludenz

Zwei Neubauten mit ca. 2.390 m² (Häuser A und B) sowie die denkmalgeschützte Gassner Villa mit ca. 560 m²

Adresse: Obdorfweg 1, Bludenz

Umsetzung eines ganzheitlichen Gesundheitskonzeptes nach dem biopsychosozialen Modell (Bio: Medizin/Psycho: Psychotherapie/Sozial: Familie/Arbeit/Freizeit)

Veranstaltungsräumlichkeiten

Kinderbetreuung

Parkplatzbewirtschaftung: ca. 60 Tiefgaragen-Plätze, ca. 15 Parkplätze im Außenbereich, Fahrrad- und Motorradabstellmöglichkeiten

Website: www.gesundheitscampus.at

Geplante Fertigstellung: Herbst 2024