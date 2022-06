Neues Gemeindeamt öffnete seine Türen

Bei traumhaftem Wetter lud Weiler zum Tag der offenen Tür im neuen Gemeindeamt.

Weiler. In den letzten Wochen und Monaten wurde das ehrwürdige Arzthaus in Weiler umfangreich saniert und adaptiert. Kürzlich konnten die Gemeindebediensteten nun die neuen Räumlichkeiten beziehen und am vergangenen Wochenende nutzten auch die Bürger die Möglichkeit zu einem Blick in die renovierten Innenräume des neuen Gemeindeamtes.

Arzthaus wurde zum Gemeindeamt

Dabei ist die Thematik in der Vorderlandgemeinde nicht neu und bereits vor einigen Jahren wurde über die Übersiedelung des Gemeindeamtes in das im Gemeindebesitz befindliche Arzthaus diskutiert. Nachdem das bisherige Gemeindeamt nun für einen weiteren Betrieb saniert oder gar neugestaltet werden musste, hat Weilers Gemeindevertretung den Umzug in das nebenstehende Arzthaus beschlossen. Rund 200.000 Euro wurden dabei nach Angaben der Gemeinde in die Adaptierung des ehrwürdigen Arzthauses zum neuen Gemeindeamt investiert.

Dorffest mit zünftigem Frühschoppen

Entstanden ist so in den letzten Wochen ein modernes Servicezentrum mit barrierefreiem Zugang für die Gemeinde. „Der Umbau ist bestens gelungen und das Haus erstrahlt wieder in seinem ursprünglichen Charme“, freute sich auch Bürgermeister Summer beim Tag der offenen Tür am vergangenen Samstag. Zahlreiche Besucher nutzten so die Möglichkeit die Innenräume des ehrenwerten Hauses zu besichtigen und waren über die helle, freundliche und moderne Gestaltung angetan.