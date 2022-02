Neues Geländer für mehr Sicherheit

In den vergangenen Jahren wurde in Nenzing „Am Kanal“ mitten im Ort ein Naherholungsgebiet umgesetzt.

Was noch fehlte: Der Zaun zwischen dem Dorfbach „Meng“ und der Straße „Am Kanal“ war desolat, zudem entsprach er höhenmäßig nicht mehr den Anforderungen. Nun wurde mit der Umsetzung des Projektes begonnen: „Wesentlich an der aktuellen Ausführungsvariante ist, dass das Geländer auf Grund der Situierung direkt an der Absturzkante eine Fundierung aus Stahlpfählen benötigt, um den vorgegebenen statischen Anforderungen einer Absturzsicherung zu entsprechen“, heißt es dazu aus der Gemeindestube. „Die Geländerfüllung wird mit einem Edelstahl-Seilnetz ausgeführt, um ein Übersteigen des Geländers zu erschweren.“ Der Aufwand rechtfertigt auch den Preis, für die Umsetzung wurden Aufträge im Wert von 306.000 Euro vergeben.