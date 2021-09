Neues Feuerwehrfahrzeug in Bings eingeweiht

Bludenz. Einen Grund zum Feiern gab es am Wochenende in Bings. Das neue Mannschaftstransportfahrzeug der Ortsfeuerwehr Bings-Stallehr wurde im Rahmen eines Festgottesdienstes eingeweiht und seiner Bestimmung übergeben.

68 Feuerwehrler*innen hat die Feuerwehr Bings-Stallehr, 48 davon aktive Mitglieder, 14 sind in der Feuerwehrjugend tätig. Gerade die Jugendarbeit hat bei der Feuerwehr Bings einen hohen Stellenwert. Kammeradschaft und Zusammenhalt sind besonders wichtig und so ist die Feuerwehr auch als Verein im Rahmen des Dorfgeschehens ausgesprochen aktiv und wichtig.

„Ganz besonders stolz bin ich darauf, dass die Gemeindekooperation zwischen der Stadt Bludenz und der Gemeinde Stallehr so gut funktioniert. Nur so können wir die optimale Sicherheit für die Region Bings-Stallehr-Radin gewährleisten“, bekennt sich Bürgermeister Simon Tschann zur Sicherheit der Bevölkerung.

Der Auftrag über die Lieferung des neuen Einsatzfahrzeuges wurde an die Firma Mercedes Schneider vergeben. Den feuerwehrtechnischen Ausbau übernahm die Firma Thomas Lins Fahrzeugtechnik in Rankweil. Rund 82.000 Euro wurden in die Anschaffung investiert. Die Kosten werden von der Stadt Bludenz, der Gemeinde Stallehr, dem Land Vorarlberg, dem Landesfeuerwehrfonds und der ASFINAG getragen.